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طوابير الأكسجين.. ارتفاع مخيف بإصابات كورونا "الخطيرة" بهذ الدولة

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طوابير الأكسجين.. ارتفاع مخيف بإصابات كورونا "الخطيرة" بهذ الدولة طوابير الأكسجين.. ارتفاع مخيف بإصابات كورونا "الخطيرة" بهذ الدولة
أعلنت تسجيل رقم قياسي أمس في حالات تستدعي الدخول إلى المستشفى

طوابير الأكسجين.. ارتفاع مخيف بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة البيرو التي تواجه موجة ثانية من كوفيد-19 تسجيل رقمًا قياسيًّا، أمس الجمعة، في حالات الإصابة بالفيروس التي تستدعي الدخول إلى المستشفى.

وخلال الـ24 ساعة الماضية دخل 213 مصابًا جديدًا بالفيروس إلى المستشفيات، ليصل بذلك إجمالي عدد المرضى في المستشفيات إلى 14333 وفق أرقام رسمية.

وبحسب " اليوم" كان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة بفيروس كورونا التي تستدعي دخول المستشفى، قد بلغ 14181 في 17 أغسطس.

وحتى يوم الجمعة سجلت البيرو 1.2 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 (بزيادة قدرها 8439 في الـ24 ساعة الماضية) فضلًا عن 43255 وفاة، استنادًا إلى تقرير الوزارة.

وأدت زيادة عدد الإصابات إلى نقص بالأوكسجين المخصص للاستخدام الطبي؛ مما أجبر مئات البيروفيين على الوقوف في طوابير للحصول عليه من أجل أقاربهم المرضى.

وبدأ التطعيم للعاملين الصحيين في البيرو، الثلاثاء، بعد يومين على وصول أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، ومن المقرر أن تصل دفعة ثانية مكونة من 700 ألف جرعة نهاية الأسبوع، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد لبدء تطعيم السكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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