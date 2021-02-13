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"عملاق" يمتد إلى المملكة.. "الحصيني": ثلوج وسيول وغبار وهذا موعده

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"عملاق" يمتد إلى المملكة.. "الحصيني": ثلوج وسيول وغبار وهذا موعده "عملاق" يمتد إلى المملكة.. "الحصيني": ثلوج وسيول وغبار وهذا موعده
توقّع ارتفاعاً للحرارة بمناطق عدة ثم عودة للأجواء الباردة.. مفاجآت مبشّرة!

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ أن يمتد تأثير منخفض جوي "عملاق" إلى المملكة وبعض دول الخليج نهاية الأسبوع؛ وذلك بهطولات متفاوتة ورياح متفرقة.

وقال "الحصيني"؛ في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، صباح اليوم: "سبحان الله، متوقع -إن شاء الله- من الأربعاء 1442/7/5هـ، 17 فبراير، أن تتأثر تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بـ #منخفض_عملاق ثلجي، متوقع ثلوج من متوسطة إلى كثيفة وتزداد على مرتفعاتها مع عواصف رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح وسيول وتدنٍ في درجة الحرارة، ويستمر عدة أيام".

وتابع يقول: "متوقع ان يمتد تأثير #المنخفض_العملاق إلى المملكة وبعض دول الخليج العربي، وأن يكون تأثيره عليها ارتفاعاً في الحرارة من 4 إلى 6 °C عمّا سجّلته الحرارة يوم الجمعة 1442/6/30هـ، ورياحاً مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله، و#ثلوج وأمطار بعضها ثلجي على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وتبوك.

وأضاف: متوقع أن تمتد الأمطار -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، فحائل، فالقصيم، فالشرقية، فالرياض، والباحة، وعسير، وجازان، والكويت، واليمن، كذلك انخفاض في الحرارة من 8 لـ 10 °C، وعودة الأجواء الباردة من الخميس 1442/7/6هـ، وهناك مفاجآت مبشّرة تحت المتابعة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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