أخبار عاجلة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر -
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد -
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء -
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

Print
النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصراوي Masrawy

10:00 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

شبكة عيون الإخبارية