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"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
لقاء خاص مع المهندس أحمد فريد من عمليات الفضاء والمرشح لـ رائد فضاء
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فيديو اليوم السابع
السبت 13 فبراير 2021 10:13 صباحاً
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