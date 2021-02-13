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"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الوفد الروسي يشارك في افتتاح مناورات "أمان 2021" الدولية في باكستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 13 فبراير 2021 10:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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