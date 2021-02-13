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تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
لليوم الثاني.. إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
سمسمية الإسماعيلية.. قصة أشهر آلة فى مدن القناة
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:46 صباحاً
ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:31 صباحاً
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:31 صباحاً
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:31 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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بلا قيود" صفوان حسن سلطان القيادي في ساحة التغيير إبان الثورة اليمنية"
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 13 فبراير 2021 10:03 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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