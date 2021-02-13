أخبار عاجلة

تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر -
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد -
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء -
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية -
لليوم الثاني.. إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ -
مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج -
سمسمية الإسماعيلية.. قصة أشهر آلة فى مدن القناة -
ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني -
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا -
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ديلي ميرور" تكشف تفاصيل حياة "ميلانيا " بعد مغادرتها البيت الأبيض

Print
"ديلي ميرور" تكشف تفاصيل حياة "ميلانيا ترامب" بعد مغادرتها البيت الأبيض "ديلي ميرور" تكشف تفاصيل حياة "ميلانيا " بعد مغادرتها البيت الأبيض
غاضبة من وتشعر بالمرارة لكنها لن تطلب الطلاق

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن تفاصيل حياة السيدة الأمريكية السابقة ميلانيا ترامب؛ 50 عاماً، بعد مغادرتها البيت الأبيض في الـ 20 من الشهر الماضي.

"ديلي ميرور"، قالت إن "ميلانيا" تشعر بالمرارة مع دونالد ترامب؛ وتقضي معظم أوقاتها في منتجع صحي للحصول على التدليك وعلاجات الوجه، في نادي ترامب Mar-a-Lago الريفي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

الصحيفة نقلت عن أصدقاء لـ "ميلانيا"، أن روتينها اليومي مشابه لما كان عليه عندما كانت السيدة الأولى، وأنها غاضبة من ترامب؛ في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية التي يُحاكم بسببها الآن بتهمة التحريض.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المصادر نفسها، أن "ميلانيا" غاضبة من ظهور زوجها في مسيرة "أوقفوا السرقة"، حيث انتهى الأمر بالآلاف من أنصاره باقتحام مبنى الكونجرس؛ ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

"ميلانيا" التزمت الصمت بعد أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، والتي ادّعى مساعد سابق أنها كانت تشعر أنها "ليس لديها ما تكسبه" من خلال الإدلاء برأيها حول هذا الأمر.

ووفقاً لتقرير الـ "ديلي ميرور"، فإن "ميلانيا"؛ تتناول وجبات خفيفة تركز على الأسماك على شرفتها، وتقضي وقتاً مع والديها فيكتور وأماليجا كنافس اللذين يقيمان في جناح خاص في النادي الريفي طوال معظم العام، كما ترى زوجها لتناول العشاء.

وتذهب "ميلانيا"؛ إلى المنتجع وتتناول الغداء وتعود إلى المنتجع الصحي مرة أخرى، وتتناول العشاء مع دونالد في الفناء كل يوم".

وقبل مغادرتها البيت الأبيض، تركت ميلانيا ملاحظة لجيل بايدن؛ لكنها لم تتحدث معها.

"ميلانيا"؛ وهي الزوجة الثالثة للرئيس السابق، غاضبة من الاهتمام الإعلامي الذي تحظى به "جيل بايدن".

ولم تتم رؤيتها في الأماكن العامة منذ نزولها من طائرة الرئاسة في بالم بيتش في 20 يناير.

وسبق أن زعم بعض مساعدي ميلانيا؛ أنها ستتقدم بطلبٍ للطلاق من ترامب؛ لكن الأصدقاء يصرون على أن الزوجين سعيدان وأنهما مرتاحان منذ مغادرة البيت الأبيض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار | مهدي عفيفي المحلل السياسي يكشف عن أخر التطورات في الملف الأمريكي ونجو ترامب من المحاكمة

آخر النهار | مهدي عفيفي المحلل السياسي يكشف عن أخر التطورات في الملف الأمريكي ونجو ترامب من المحاكمة

‏‏ترامب يهاجم ماكونيل: دمية في يد الديمقراطيين وزعيمهم شومر

‏‏ترامب يهاجم ماكونيل: دمية في يد الديمقراطيين وزعيمهم شومر

دونالد ترامب يواجه تهما خطيرة في محاكم فيدرالية

دونالد ترامب يواجه تهما خطيرة في محاكم فيدرالية

رفع دعوى قضائية جديدة ضد "ترامب" على خلفية اقتحام الكونجرس

رفع دعوى قضائية جديدة ضد "ترامب" على خلفية اقتحام الكونجرس

شبكة عيون الإخبارية