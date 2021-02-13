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كورونا في 4 دول.. 1323 وفاة جديدة بالمكسيك و1288 بالبرازيل

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كورونا في 4 دول.. 1323 وفاة جديدة بالمكسيك و1288 بالبرازيل كورونا في 4 دول.. 1323 وفاة جديدة بالمكسيك و1288 بالبرازيل
كوريا الجنوبية تسجل 362 إصابة إضافية.. وتحذير من انفجار وبائي بكوت ديفوار

كورونا في 4 دول.. 1323 وفاة جديدة بالمكسيك و1288 بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 51546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1288 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وسجلت البرازيل 9 ملايين و 765 ألفًا و455 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 237489.

المكسيك
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة أنها سجلت 10388 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و1323 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و978954 إصابة و172557 وفاة.

وتقول إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن؛ وذلك نظرًا لقلة عدد الاختبارات.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 345 إصابة محلية؛ مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابات في البلاد إلى 83199، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما تم تسجيل سبع وفيات لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1514 حالة.


كوت ديفوار
حذّر وزير الصحة في كوت ديفوار أوجين أكا أويلي، من انفجار وبائي داخل البلاد بسبب تسجيل نشاط مفاجئ لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن البلاد سجلت 30526 إصابة و 171 وفاة، ودعا الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة تتمثل في حظر التجول وإغلاق الأماكن العامة، وإجبارية إجراء فحص الفيروس في جميع المدارس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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