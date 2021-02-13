★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مانيلا- (أ ش أ):

رصدت الفلبين 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المتحور الجديد، بإجمالي عدد 44 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في الفلبين، الليلة الماضية، أنها اكتشفت 19 حالة، وقالت إنها لا تزال تتحقق مما إذا كانت ست من أصل 19 حالة محلية أو لفلبينيين عائدين من الخارج.

وقالت إنها بدأت التحقيق وتعقب المخالطين للتحقق من المعلومات المبلغ عنها وتتبع المصادر المحتملة للعدوى.. حسبما ذكرت صحيفة /فلبين ستار/ المحلية.

وأشارت إلى أن 8 حالات من أصل 19 حالة جديدة تعود لفلبينيين عائدين من الخارج تتراوح أعمارهم بين 28 و 53 عاما.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة بين المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الجديد.

في حين أبلغت وزارة الصحة الفلبينية عن أول حالة إصابة بالفيروس الجديد بالبلاد في 13 يناير الماضي، فقد اعترفت بأن الفيروس المتحور كان في البلاد قبل شهر تقريبًا من الإعلان عن أول حالة، حيث أثبتت عينة تم جمعها في 10 ديسمبر الماضي أنها إيجابية من الفيروس المتحور.

وعلى الرغم من التهديد المستمر للفيروس الجديد، فقد خففت الحكومة قيود السفر على الأجانب ورفضت فرض حظر سفر جديد.​