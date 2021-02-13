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اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

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اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

مصراوي Masrawy

08:47 ص السبت 13 فبراير 2021

بكين- (أ ش أ):
اكتشف علماء آثار صينيون أطلال ورشة كاملة لصناعة الملح ترجع إلى أكثر من ألف عام في مدينة "هوانغهوا" بمقاطعة "خبي" شمالي الصين.

وقال "تشانغ باو قانغ" أمين متحف مدينة "هوانغهوا" –في تصريح اليوم- إن الموقع المكتشف يغطي مساحة 460 مترا مربعا، ومن بين الآثار المكتشفة بئران ملحيان وموقدان للملح وأربعة خنادق ملحية وقطع أثرية من الفخار والخزف والعظام والحجر والحديد والخشب.

وأضاف قانغ أنه بالمقارنة مع المواقع المكتشفة سابقا، فإن أغلب القطع الأثرية المكتشفة، والتي يعتقد أنها استخدمت خلال أسرة تانغ (618-907)، في حالة جيدة للغاية.

وتابع قانغ أن أحد البئرين يبلغ قطره ثلاثة أمتار وعمقه 3ر3 متر. كما أن جدار البئر مصنوع من القصب وليس الحجارة، وهو ما يلعب دورا في تنقية الشوائب فضلا عن أنه لا يزال بحالة الجيدة رغم وجوده في بيئة ملحية عالية التركيز لأكثر من 1000 عام.

وأشار قانغ إلى أن اكتشاف هذا الموقع الكبير لصناعة الملح من شأنه المساعدة على معرفة المزيد عن نشأة صناعة الملح، ودراسة التنمية التاريخية لصناعة الملح في الصين القديمة.

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