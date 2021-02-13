أخبار عاجلة

ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني -
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا -
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء -
الحكومة اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية -
واشنطن تتعهد بمنع تحول فيروس "إيبولا" إلى وباء واسع النطاق -
الأمن الروسي يعتقل 19 شخصا خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز -
صحيفة "الخليج": الإمارات تعتبر قارة أفريقيا ظهيرا سياسيا وأمنيا للعرب -
انتشال جثة طفل من مياه النيل في سوهاج -
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
لحظات مليئة بالرعب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابة 7 في انفجار سيارة مفخخة استهدف موقعا أمنيا جنوب أفغانستان

Print
إصابة 7 في انفجار سيارة مفخخة استهدف موقعا أمنيا جنوب أفغانستان إصابة 7 في انفجار سيارة مفخخة استهدف موقعا أمنيا جنوب أفغانستان

مصراوي Masrawy

08:44 ص السبت 13 فبراير 2021

قندهار(أفغانستان)- (د ب أ):
استهدفت سيارة محملة بالمتفجرات موقعا أمنيا أفغانيا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان اليوم السبت.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن مسؤولين محليين قولهم إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا، عندما استهدفت المركبة المحملة بالمتفجرات، أفراد شرطة في "كوهاك" بمنطقة "أرغنداب" بالإقليم.

وأضاف المسؤولون أن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا.

يأتي ذلك فيما أصيب ثلاثة مدنيين ورجل شرطة، عندما استهدفت عبوة ناسفة سيارة من طراز "رانجر" بمدينة جلال آباد، بإقليم ننكارهار، صباح اليوم السبت.

وفي حادث آخر، قتل أربعة على الأقل من أفراد الشرطة المحلية وقائدهم في منطقة "شابا دارا" بإقليم كونار شرق أفغانستان أمس الجمعة.

ووقع الحادث، عندما استهدف مسلحون موقعهم.

ومن جهة أخرى، تم اعتقال اثنين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وقتل عضو آخر بالتنظيم متورط في عمليات قتل مستهدفة من قبل قوات مديرية الأمن الوطني الأفغاني في منطقة الشرطة السادسة بمدينة جلال آباد بإقليم ننكارهار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

شبكة عيون الإخبارية