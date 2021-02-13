إصابة 7 في انفجار سيارة مفخخة استهدف موقعا أمنيا جنوب أفغانستان

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مصراوي Masrawy

قندهار(أفغانستان)- (د ب أ):

استهدفت سيارة محملة بالمتفجرات موقعا أمنيا أفغانيا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان اليوم السبت.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن مسؤولين محليين قولهم إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا، عندما استهدفت المركبة المحملة بالمتفجرات، أفراد شرطة في "كوهاك" بمنطقة "أرغنداب" بالإقليم.

وأضاف المسؤولون أن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا.

يأتي ذلك فيما أصيب ثلاثة مدنيين ورجل شرطة، عندما استهدفت عبوة ناسفة سيارة من طراز "رانجر" بمدينة جلال آباد، بإقليم ننكارهار، صباح اليوم السبت.

وفي حادث آخر، قتل أربعة على الأقل من أفراد الشرطة المحلية وقائدهم في منطقة "شابا دارا" بإقليم كونار شرق أفغانستان أمس الجمعة.

ووقع الحادث، عندما استهدف مسلحون موقعهم.

ومن جهة أخرى، تم اعتقال اثنين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وقتل عضو آخر بالتنظيم متورط في عمليات قتل مستهدفة من قبل قوات مديرية الأمن الوطني الأفغاني في منطقة الشرطة السادسة بمدينة جلال آباد بإقليم ننكارهار.

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