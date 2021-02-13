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ألمانيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

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ألمانيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد ألمانيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

مصراوي Masrawy

08:28 ص السبت 13 فبراير 2021

برلين- (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8 آلاف و354 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم السبت الماضي 10 آلاف و485 حالة.

وسجل المعهد 551 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 556 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت البلاد أعلى معدل وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي ،بواقع 1244 وفاة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم السبت 1ر60 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و328 ألفا و447 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 64 ألفا و742 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليونين و112 ألف شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 87ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 87 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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