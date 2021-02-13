باكستان تسجل 1262 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 561 ألفا و625 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما نقلت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 58 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و276.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 5 آلاف و536 شخصا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 523 ألفا و700 شخص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 25 ألفا و649 شخصا.

​