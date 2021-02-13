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باكستان تسجل 1262 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة خلال 24 ساعة

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باكستان تسجل 1262 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة خلال 24 ساعة باكستان تسجل 1262 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:05 ص السبت 13 فبراير 2021

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت باكستان 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 561 ألفا و625 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة في باكستان - حسبما نقلت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 58 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و276.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 5 آلاف و536 شخصا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 523 ألفا و700 شخص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 25 ألفا و649 شخصا.

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مصراوي Masrawy

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