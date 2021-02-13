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الدنمارك ترصد سلالة كورونا "البريطانية" في أكثر من 25 % من المصابين

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الدنمارك ترصد سلالة كورونا "البريطانية" في أكثر من 25 % من المصابين الدنمارك ترصد سلالة كورونا "البريطانية" في أكثر من 25 % من المصابين

مصراوي Masrawy

07:29 ص السبت 13 فبراير 2021

كوبنهاجن- (د ب أ):
تم اكتشاف السلالة المتحورة من التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا الآن في أكثر من 25 % من اختبارات التي تم إجراؤها في الدنمارك ، وفقًا لمعهد الصحة الدنماركي .

وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي. 1.1.7" في 5ر28 % من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من الشهر الجاري وحتى يوم الجمعة.

وقبل أسبوع، كانت النسبة تبلغ 3ر20 % و1ر2 % فقط في مطلع العام. ويتم تحديث الأرقام باستمرار وبالتالي فهي لا تزال عرضة للتغيير.

وتم رصد السلالة البريطانية من الفيروس لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر.

وحتى الآن ، تم اكتشاف السلالة البريطانية عند 1859 شخصًا في الدنمارك.

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