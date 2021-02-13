البرازيل تسجل 51 ألفا و546 إصابة و1288 وفاة جديدة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برازيليا- (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، 51 ألفا و546 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت- أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بلغت 1288 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفي 7 فبراير 522، وفي 8 فبراير 636، وفي 9 فبراير 1350، كما سجلت في العاشر من فبراير 1330 وفاة جراء المرض.

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة و237 ألفا و489 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.