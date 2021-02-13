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كوريا الجنوبية: انخفاض حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 400

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كوريا الجنوبية: انخفاض حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 400 كوريا الجنوبية: انخفاض حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 400

مصراوي Masrawy

06:02 ص السبت 13 فبراير 2021

سول- (د ب أ):
تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 400 حالة اليوم السبت، على ما يبدو بسبب قلة عدد الاختبارات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، فيما قررت تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.

وسجلت البلاد 362 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 345 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 83199، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما تم تسجيل سبع وفيات لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1514.

وانخفضت حصيلة الإصابة اليوم السبت من 403 حالات في اليوم السابق و 504 حالات يوم الخميس عندما ارتفع عدد الحالات الجديدة إلى أعلى مستوى في 15 يومًا على الرغم من القيود الصارمة للحد من تفشي الفيروس، مثل الحظر على مستوى البلاد للتجمعات التي تشمل خمسة أشخاص أو أكثر.

وقررت الحكومة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2 - ثالث أعلى نظام من خمسة مستويات - لمنطقة العاصمة سول الكبرى والمستوى 5ر1 للمناطق الأخرى، اعتبارا من بعد غد الاثنين.

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