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الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب.. السبت

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الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب.. السبت الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب.. السبت

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارها في الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.

أقام الدعوى طارق محمود المحامي، وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتأمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وأثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وأضافت، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وأشارت الدعوى، إلى أن هؤلاء الارهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري

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