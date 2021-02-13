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عراقي.. شاهد ما فعلته الدببة بالمتفرجين عقب إطلاقها

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عام 2018 أصيب صحفيان بجروح في هجوم بنفس المكان

فيديو عراقي.. شاهد ما فعلته الدببة بالمتفرجين عقب إطلاقها

كشف درامي من العراق لحظة هروب الصحفيين والمتفرجين وموظفي البيئة الطبيعية حفاظاً على حياتهم، بعد أن شنت مجموعة من الدببة هجوماً غير متوقع على رجال الإنقاذ الذين أطلقوا سراحها من الأقفاص.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، شهدت محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق إطلاق 6 دببة إلى الطبيعة من أجل مساعدتها على التكاثر وحمايتها من الانقراض.

وقامت منظمة التعاون الكردي ــ الأميركي في إقليم كردستان، أول أمس الخميس، بإطلاق الدببة في جبل كارة، وفي البداية كانت الدببة في أقفاص فولاذية محاطة بحشد كبير من المراسلين والمتفرجين والضباط المسلحين، لكن بعد لحظات من فتح الأقفاص، اندفعت الدببة الهائجة صوب حشد من المتفرجين والصحفيين، وتحول حفل إطلاق الدببة إلى حالة من الفوضى.

والتقطت الصور والفيديوهات المشهد الفوضوي حيث ركض المصورون والمتفرجون للهروب من الوحوش، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الحادث.

وحسب الصحيفة، ففي عام 2018، تعرض الصحفيون لهجوم من قبل ثلاثة دببة بعد إطلاق سراحهم في نفس المكان وأصيب صحفيان بجروح.

ونقلت الصحيفة عن بلند بريفكاني، رئيس منظمة التعاون الكردي الأميركي في إقليم كردستان: أن المنظمة حصلت على خمسة دببة من محافظتي البصرة وذي قار جنوبي البلاد، وحصلت على دب سادس من محافظة أربيل.

وقال بريفكاني: أنه تم شراء بعض الدببة، وجاء البعض الآخر عن طريق التبرعات. وتم إطلاق الدببة في مناطق مرتفعة باردة، تمثل بيئة مناسبة لهذه الحيوانات.

فيديو عراقي.. شاهد ما فعلته الدببة بالمتفرجين عقب إطلاقها

فيديو عراقي.. شاهد ما فعلته الدببة بالمتفرجين عقب إطلاقها

فيديو عراقي.. شاهد ما فعلته الدببة بالمتفرجين عقب إطلاقها

فيديو عراقي.. شاهد ما فعلته الدببة بالمتفرجين عقب إطلاقها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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