مصر تسجِّل 609 إصابات جديدة بكورونا.. و42 حالة وفاة

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بلغ إجمالي المصابين 172602 من ضمنهم 134215 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الجمعة خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134215 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 609 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 172602 حالة، من ضمنهم 134215 حالة تم شفاؤها، و9899 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية