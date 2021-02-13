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محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" اليوم

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محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" اليوم محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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