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"المعارضة تأخذ حقها في الحديث".. 5 رسائل من رئيس البرلمان في أسبوع

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"المعارضة تأخذ حقها في الحديث".. 5 رسائل من رئيس البرلمان في أسبوع "المعارضة تأخذ حقها في الحديث".. 5 رسائل من رئيس البرلمان في أسبوع

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

شهد الأسبوع الماضي، عددًا من الجلسات العامة لمجلس النواب، كان فيها للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مجموعة من الرسائل المهمة.

في التقرير التالي نرصد أهم تلك الرسائل..

1- "الشكر لنواب الشعب أغلبية ومعارضة لحرصهم على عرض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان".

2- "المعارضة يجب أن تأخذ حقها كاملاً في الحديث، تكريسًا للديمقراطية وتحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النواب".

3- "رحم الله من غاب عنا من نواب الشعب الذين وهبوا حياتهم حتى اللحظات الأخيرة للعمل من أجل ، وآخرهم النائب سعد الجمال الذي افتقدناه كان وطنيًا مخلصًا غيورًا على مصالح وطنه".

4- "لا توجد استثناءات، وعلى جميع النواب الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لانضباط الجلسات العامة، وستُجرى مناقشة مشروعات القوانين وفقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة الداخلية للمجلس".

5- "بعد أن انتهى مجلس النواب من الاستماع إلى معظم بيانات الوزراء في إطار الدور الرقابي للمجلس، بدأنا في ممارسة الدور التشريعي والذي يقتضي تحري الدقة البالغة في كل حرف وعبارة".

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