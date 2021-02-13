"المعارضة تأخذ حقها في الحديث".. 5 رسائل من رئيس البرلمان في أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

شهد الأسبوع الماضي، عددًا من الجلسات العامة لمجلس النواب، كان فيها للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مجموعة من الرسائل المهمة.

في التقرير التالي نرصد أهم تلك الرسائل..

1- "الشكر لنواب الشعب أغلبية ومعارضة لحرصهم على عرض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان".

2- "المعارضة يجب أن تأخذ حقها كاملاً في الحديث، تكريسًا للديمقراطية وتحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النواب".

3- "رحم الله من غاب عنا من نواب الشعب الذين وهبوا حياتهم حتى اللحظات الأخيرة للعمل من أجل مصر، وآخرهم النائب سعد الجمال الذي افتقدناه كان وطنيًا مخلصًا غيورًا على مصالح وطنه".

4- "لا توجد استثناءات، وعلى جميع النواب الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لانضباط الجلسات العامة، وستُجرى مناقشة مشروعات القوانين وفقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة الداخلية للمجلس".

5- "بعد أن انتهى مجلس النواب من الاستماع إلى معظم بيانات الوزراء في إطار الدور الرقابي للمجلس، بدأنا في ممارسة الدور التشريعي والذي يقتضي تحري الدقة البالغة في كل حرف وعبارة".