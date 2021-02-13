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وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب بعد صراع مع المرض

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وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب بعد صراع مع المرض وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب بعد صراع مع المرض

مصراوي Masrawy

01:35 ص السبت 13 فبراير 2021

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، منذ قليل، وفاة الكاتب الكبير والقاص محمد حافظ رجب.

وكتب الحاج علي، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "رحل عنا محمد حافظ رجب، أحد أهم رواد جيل الستينيات، وصاحب تجارب فريدة في القصة القصيرة، وداعا وحزنا بحجم ما منحتنا".

يذكر أن محمد حافظ رجب، ولد في الإسكندرية عام 1935 وأقام بالقاهرة فترة، عمل خلالها بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ثم عاد للإسكندرية عام 1962.

أصدر عددا من المجموعات القصصية هي غرباء 1968، الكرة ورأس الرجل 1968، مخلوقات براد الشاي المغلي 1979، حماصة وقهقهات الحمير الذكية 1992، اشتعال رأس الميت 1992، طارق ليل الظلمات 1995، رقصات مرحة لبغال البلدية 1999،عشق كوب عصير الجوافة 2003.

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