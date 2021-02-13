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الشرطة تكثف جهودها لضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بأكتوبر

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الشرطة تكثف جهودها لضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بأكتوبر الشرطة تكثف جهودها لضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بأكتوبر

مصراوي Masrawy

07:57 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بمدينة 6 أكتوبر.

مساء الثلاثاء الماضي، انتهى "أحمد عزت" من عمله فتوجه إلى مسكنه المتشرك رفقة عدد من زملائه في المجاور الرابعة بجوار مسجد الخلفاء.

لم يمكث صاحب الـ23 سنة طويلا حتى قرر شراء بعض الطلبات لإعداد وجبة العشاء. الثانية فجر الأربعاء غادر الشاب الشقة قاصدا أقرب سوبر ماركت لشراء الطلبات إلا أن ثمة مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره

اعترض شخصان طريقه. أشهرا أسلحة بيضاء كانا يخفيها بين طيات ملابسهما وطالباه بنبرة تحمل تهديدًا ووعيدًا بالإيذاء حال عدم امتثاله لحديثهما "طلع اللي معاك".

تمسك "أحمد" بمتعلقاته الشخصية رافضا الانصياع لتهديد غريبي الأطوار فكاد يدفع حياته الثمن. اعتدى الاثنان على الشاب بمنطقة الصدر، ولاذا بالفرار.

تم نقل المصاب -في حالة خطرة- إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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