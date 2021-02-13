"البنتاغون": قواتنا بمنطقة الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية

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"كيربي" قال إن السعودية حليف أساسي ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة امتلاكها "قوات في الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية"، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" في رده على سؤال مراسل قناة العربية في واشنطن حول استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم، ومدى قلق واشنطن من هذا الأمر: "كما قال الرئيس (جو بايدن)، نريد أن نرى إيران تعود إلى تطبيق الاتفاق النووي".

وتابع: "وكما قال وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن): "أي من مشاكل الشرق الأوسط لن يصبح حله أسهل لو امتلكت إيران سلاحًا نوويًّا".

وشدَّد على أن الإدارة الأمريكية "واضحة" بهذا الشأن، وأضاف: "إننا لا نريد أن تحصل إيران على هذه القدرات". مشيرًا إلى خطوات دبلوماسية تفكر وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذها في هذا الصدد.

وتابع: "من جهتنا في وزارة الدفاع نحرص على التأكد من أن لدينا حضورًا متينًا، وقدرات رادعة كافية في الشرق الأوسط. ووزير الدفاع ينظر دائمًا إلى مستوى القوات الأمريكية في المنطقة".

وأوضح أن إعادة النظر في حضور القوات الأمريكية في المنطقة سيكون "من ضمن مراجعة توزيع قواتنا عالميًّا".

وشدَّد على أن هذا الأمر يشغل تفكير أوستن يوميًّا؛ إذ "يريد التأكد من أن لدينا قوات ثابتة ومتحركة في المنطقة قادرة على التعاطي مع التهديدات الإيرانية".

وأردف: "نحن نتابع حضور قواتنا يوميًّا. ووزير الدفاع يشعر بالرضا، وهو يتحدث إلى قائد المنطقة الوسطى الجنرال كينث ماكنزي، وهو مطمئن بأننا قادرون على مواجهة التهديدات. وعلينا أن نتابع فعل ذلك، ونقيّم ونتأكد من أن لدينا قوات ثابتة في المنطقة، وقوات زائرة مثل حاملات الطائرات. والقوات تتغير دائمًا".

وختم الرد على هذا السؤال قائلاً: "نريد التأكد دائمًا من أن لدينا القوات المناسبة للرد والحفاظ على مصالحنا في المنطقة".

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم البنتاغون أن "السعودية حليف أساسي لنا، ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية".السعودية البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية المملكة العربية السعودية مكافحة الإرهاب