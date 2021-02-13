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"الأرصاد" تنبه مكة والباحة: أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية

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تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لمنطقتي مكة المكرمة والباحة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضباباً وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد ضباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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