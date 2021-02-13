"المعلمي" يناقش أبرز القضايا العربية بالأمم المتحدة

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خلال اجتماع المجموعة على مستوى السفراء

شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيس الجمعية العامة بوفد السعودية خدام الفايز.المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة