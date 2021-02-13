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فاجعة "حريق أكتوبر".. اختناق رضيع وتفحم شقيقه ووالده ونجاة الأم وابنها الثالث

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فاجعة "حريق أكتوبر".. اختناق رضيع وتفحم شقيقه ووالده ونجاة الأم وابنها الثالث فاجعة "حريق أكتوبر".. اختناق رضيع وتفحم شقيقه ووالده ونجاة الأم وابنها الثالث

مصراوي Masrawy

12:09 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان ووالدهما مصرعهم، وأصيبت الزوجة ورضيعة في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجاورة الـ11.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة مدير إطفاء قطاع أكتوبر.

وتبين نشوب حريق بوحدة سكنية في الطابق الأخير، ما نتج عنه مصرع رضيع مختنقا وتفحم جثة الأب وطفله "8 سنوات" وإصابة الأم وطفلة.

ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة وقوع ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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