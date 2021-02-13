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مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في تحطم سيارة بشيكاغو

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مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في تحطم سيارة بشيكاغو مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في تحطم سيارة بشيكاغو

مصراوي Masrawy

11:58 م الجمعة 12 فبراير 2021

شيكاغو - (د ب أ/ ت ك أ):
لقي شخصان حتفهما، وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة صباح اليوم الجمعة، عندما سقطت سيارة كانوا يستقلونها على طريق ستيفنسون السريع في حي ماكينلي بارك، في الجانب الجنوبي الغربي من شيكاغو، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون".
وخرجت السيارة من الطريق السريع رقم 55 حوالى الساعة الرابعة صباحا بالقرب من طريق اشلاند، وفقا لما ذكرته شرطة ولاية ألينوي وإدارة الإطفاء في شيكاغو.
وذكرت إدارة الإطفاء أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، مضيفة أنه تم نقل سيدة/21 عاما/ و رجل /20 عاما/ إلى مستشفى ستروجر، وهما في حالة حرجة.
ونقلت صحيفة "شيكاغو تريبيون" عن شرطة الولاية أن الأربعة هم الأشخاص الذين كانوا في السيارة.

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