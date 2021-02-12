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"سودانية": بلد الكرم.. ومعاناتي مع المرض تلاشت مع قرار وزير الحرس الوطني

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"سودانية": السعودية بلد الكرم.. ومعاناتي مع المرض تلاشت مع قرار وزير الحرس الوطني "سودانية": بلد الكرم.. ومعاناتي مع المرض تلاشت مع قرار وزير الحرس الوطني
قدَّمت شكرها للقيادة الرشيدة على ما تقدمه لراحة كل مَنْ يسكن على أرض المملكة

قدَّمت هديل عبدالفتاح (سودانية الجنسية) الشكر والثناء لقيادة المملكة العربية ، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، على ما يقدمان الغالي والنفيس لراحة كل مَنْ يسكن على ثرى هذه الأرض الطيبة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في مقطع بعد صدور أمر وزير الحرس الوطني بعلاجها؛ إذ بينت "هديل" أنها كانت تعاني مع المرض سبعة أشهر متتالية، ومع صدور توجيهات الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، بعلاجها بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني تلاشت الآلام، ودخلت الفرحة نفسها.

وأضافت بأنها عانت كثيرًا في الآونة الأخيرة إلا أن كرم السعودية خفّف الآلام "فشكرًا من القلب لقيادة السعودية على مراعاتهم لنا، واهتمامهم بصحة المواطنين والمقيمين".

وكان المواطن نايف شنان العنزي قد قام بنقل البشرى لوالد "هديل" بموافقة وزير الحرس الوطني بالعلاج المجاني بمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، الذي بدوره لم يتمالك نفسه من الفرح بعد معاناتهم مع المستوصفات والمستشفيات الأهلية. وزير الحرس الوطني مدينة الملك عبدالعزيز الطبية وزارة الحرس الوطني الحرس الوطني مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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