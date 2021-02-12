لجان ميدانية لمتابعة تجمعات خميس مشيط
حققت ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مستوى الخليج العربي في فئة المدرسة المتميزة في...
النماص: بدر الطنيني
30 جمادى الآخرة 1442 هـ
ينظم ملتقى جازان الثقافي، مساء اليوم السبت، الحلقة الأولى بعنوان أسس بناء اللوحة التشكيلية الواقعية، وسيقدمها التشكيلي صالح بن...
جازان: عبده علواني
30 جمادى الآخرة 1442 هـ
أكد مدير استوديوهات الإذاعة السعودية في الدمام صالح العجرفي، أن التعاون بين الإذاعة والجامعات تجربة جميلة، وأن الإذاعات يسعدها...
الأحساء: عدنان الغزال
30 جمادى الآخرة 1442 هـ