بدء أعمال تطوير طريق "دمياط- المنصورة"

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:,

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن طريق "المنصورة- دمياط"، مرورًا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور، جاءت ضمن المنظومة التي تعمل وزارة النقل على تطوير ورفع كفاءة الطرق بها.

وأضافت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن التنفيذ يجري عبر مراحل حيث ستنتهي المرحلة الأولى بطول ٢٢ كيلو متر هذا العام، والمرحلة الثانية من شربين وحتى الزرقا بطول ١٢ كيلو متر بخطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وبينت أن المرحلة الثالثة تتضمن طرق فارسكور بطول ٢٨ كيلو متر بخطة العام التالي.