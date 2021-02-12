أخبار عاجلة

ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني -
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا -
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء -
الحكومة اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية -
واشنطن تتعهد بمنع تحول فيروس "إيبولا" إلى وباء واسع النطاق -
الأمن الروسي يعتقل 19 شخصا خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز -
صحيفة "الخليج": الإمارات تعتبر قارة أفريقيا ظهيرا سياسيا وأمنيا للعرب -
انتشال جثة طفل من مياه النيل في سوهاج -
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
لحظات مليئة بالرعب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بدء أعمال تطوير طريق "دمياط- المنصورة"

Print
بدء أعمال تطوير طريق "دمياط- المنصورة" بدء أعمال تطوير طريق "دمياط- المنصورة"

مصراوي Masrawy

11:12 م الجمعة 12 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:,
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن طريق "المنصورة- دمياط"، مرورًا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور، جاءت ضمن المنظومة التي تعمل وزارة النقل على تطوير ورفع كفاءة الطرق بها.
وأضافت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن التنفيذ يجري عبر مراحل حيث ستنتهي المرحلة الأولى بطول ٢٢ كيلو متر هذا العام، والمرحلة الثانية من شربين وحتى الزرقا بطول ١٢ كيلو متر بخطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وبينت أن المرحلة الثالثة تتضمن طرق فارسكور بطول ٢٨ كيلو متر بخطة العام التالي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

شبكة عيون الإخبارية