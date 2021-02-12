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العثور على جثة شاب بمياه ترعة في القليوبية

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العثور على جثة شاب بمياه ترعة في القليوبية العثور على جثة شاب بمياه ترعة في القليوبية

مصراوي Masrawy

10:32 م الجمعة 12 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على جثة شاب مجهول بدون إصابات بترعة الإسماعيلية، بمنطقة كفر حمزة في الخانكة بمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة بالواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث لحل لغز الواقعة.
تحرر محضر بالحادث وجاري العرض على المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.

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