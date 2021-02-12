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الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

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إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

واصلت الجهات الحكومية بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة، جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار على الواجهة البحرية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وشملت الجولة الميدانية للجهات الحكومية المشكلة من مركز السهي ومخفر شرطة السهي وبلدية السهي وصحة جازان، كافة المواقع التي تقع على الواجهة البحرية بهدف التأكد من تقيد جميع المتنزهين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات، بالإضافة إلى تكثيف التوعية الصحية والتأكيد على مرتادي الواجهة البحرية بعدم الافتراش وتحميل تطبيق "توكلنا"، والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وشارك في الجولة القسم النسائي ببلدية السهي للوقوف على المحال المنتشرة والكوشتات الواقعة على الواجهة؛ للتأكد من تطبيقها لبروتوكولات البلدية والإشراف على المواد الغذائية والعصائر التي تباع للمتنزهين.

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

الجهات الحكومية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية بمركز السهي

صامطة فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة بلدية السهي صحة جازان شرطة السهي الجهات الأمنية مركز السهي الواجهة البحرية جازان محافظة صامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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