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المبعوث الأممي لليبيا يلتقي المشير حفتر ويرحب بدعمه لوقف إطلاق النار

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المبعوث الأممي لليبيا يلتقي المشير حفتر ويرحب بدعمه لوقف إطلاق النار المبعوث الأممي لليبيا يلتقي المشير حفتر ويرحب بدعمه لوقف إطلاق النار

مصراوي Masrawy

10:09 م الجمعة 12 فبراير 2021

وكالات:
بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأعرب المبعوث الأممي، حسبما نقلت عنه قناة العربية، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بدعم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لوقف النار.
وكان حفتر، أكد خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في مقر الجيش بالرجمة، على دعم المجلس الرئاسي، والحكومة الوطنية الجديدة.
وقال بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عبر "فيسبوك"، أمس الخميس إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد؛ حيث تم خلال هذا اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم".

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