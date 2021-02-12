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"انتقام سياسي".. دفاع يتهم الديمقراطيين باستخدام تصريحات الرئيس السابق بصورة مضللة

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"انتقام سياسي".. دفاع ترامب يتهم الديمقراطيين باستخدام تصريحات الرئيس السابق بصورة مضللة "انتقام سياسي".. دفاع يتهم الديمقراطيين باستخدام تصريحات الرئيس السابق بصورة مضللة

مصراوي Masrawy

09:20 م الجمعة 12 فبراير 2021

وكالات:
بدأ في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، فصلا جديدا في محاكمة الرئيس السابق، دونالد ، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس في السادس من يناير الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
ويحاكم الكونجرس الأمريكي ترامب بتهمة التحريض على العنف في الأحداث غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.
ورفض فريق الدفاع عن ترامب التهمة الموجهة إلى موكلهم، معتبرين أن التهمة "غير الدستورية بشكل صارخ"، وتمثل "انتقاما سياسيا" منه.
وقالوا إن مسؤولين ديمقراطيين استخدموا خطابا أكثر حدة من خطاب ترامب قبيل اقتحام مبنى الكابيتول، مشددين على أن العبارات التي استخدمها ترامب قبل حادثة يستخدمها سياسيون من كل الأحزاب وهذه أول أمرة تجري محاكمة رئيس أمريكي سابق في البرلمان.
ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي، الحاكم في الولايات المتحدة، يسعى من خلال هذه المحاكمة إلى القضاء على فرص ترامب في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.
ويصر الديمقراطيون على تضمين لائحة الاتهام حرمان ترامب من الترشح في الانتخابات مرة أخرى.
وقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح العشرات، بعدما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مقر الكونغرس الأميركي المعروف بـ"الكابيتول"، في محاولة لتعطيل التصديق على انتخاب بايدن رئيسا للبلاد، في يناير الماضي.
وجاء الاقتحام بعد أن استمع هؤلاء إلى كلمة ألقاها ترامب أمام البيت الأبيض، ووصفت بالتحريضية، لأنه تحدث فيها عن "القتال" ضد "النتائج المزورة"، وهي الكلمات التي يستند إليها الديمقراطيون في محاولة محاكمة ترامب.
ويقول هؤلاء إنه في حال عدم إدانته، فإنه سيكرر فعلته في المستقبل.
وركزت الأيام الثلاثة الأولى من محاكمة ترامب على خطابه الناري لمؤيديه في الأسابيع التي سبقت هجوم السادس من يناير ،عندما ادعى ترامب أن هزيمته الانتخابية على يد الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تزوير وأن الحشود بحاجة إلى "القتال" و "وقف السرقة".
يبدو من غير المرجح أن يؤمن الديمقراطيون إدانة ويمنعوا ترامب من تولي منصب عام مرة أخرى نظرا لأن 6 جمهوريين فحسب صوتوا مع الديمقراطيين في مجلس النواب المكون من 100 مقعد لبدء المحاكمة.
وتحتاج الإدانة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما يعني تأييد 17 عضوا جمهوريا على الأقل.

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