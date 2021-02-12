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ويزر الري يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشابة الهندسية

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ويزر الري يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشابة الهندسية ويزر الري يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشابة الهندسية

مصراوي Masrawy

09:19 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في حفل ختام البرنامج التدريبي "إعداد القيادات الشابة الهندسية" والذي تم إعداده وفقًا لأفضل المعايير التدريبية التي تدمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملي، والذي تم تنفيذه بقطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة على مدار 6 أسابيع، تضمنت عرض لمفاهيم إدارة المياه والإدارة والقيادة ومهارات إدارة وتسويق الذات وإدارة الجودة والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.

وأوضح عبدالعاطي، اليوم الجمعة، في بيان له، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمشاركة 32 متدربًا من شباب المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية (مدني، عمارة، ميكانيكا، كهرباء) والذين تم إختيارهم سابقًا من قبل لجنة متخصصة ممن تتوفر بهم مهارات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار.

وأكد أن إعداد وتنمية وبناء القدرات الشابة تُعد المحرك الرئيسي لعمليات التطوير والتجديد والابتكار، وبما يُحقق إعداد كوادر من القيادات الهندسية الشابة على قدر عال من الكفاءة والتى ستكون شريكًا أساسيًا في مجهودات البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.

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