أخبار عاجلة

ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني -
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا -
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء -
الحكومة اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية -
واشنطن تتعهد بمنع تحول فيروس "إيبولا" إلى وباء واسع النطاق -
الأمن الروسي يعتقل 19 شخصا خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز -
صحيفة "الخليج": الإمارات تعتبر قارة أفريقيا ظهيرا سياسيا وأمنيا للعرب -
انتشال جثة طفل من مياه النيل في سوهاج -
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
لحظات مليئة بالرعب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشيوخ الأمريكي يجتمع لليوم الرابع للاستمرار في نظر محاكمة عزل الرئيس السابق

Print
الشيوخ الأمريكي يجتمع لليوم الرابع للاستمرار في نظر محاكمة عزل الرئيس السابق ترامب الشيوخ الأمريكي يجتمع لليوم الرابع للاستمرار في نظر محاكمة عزل الرئيس السابق

مصراوي Masrawy

08:58 م الجمعة 12 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

اجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، الجمعة، لليوم الرابع لاستئناف المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد .

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن فريق دفاع ترامب سيبدأ تقديم حججه اليوم.

وأضافت الشبكة أن "جيسون ميللر"، مستشار ترامب السابق أبلغها أن عرض الدفاع قد يصل إلى 4 ساعات.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد عقد أمس الخميس اليوم الثالث لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يُشار إلى أن ممثلي الادعاء الديمقراطيين قد قالوا أمام مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي خلال محاكمة ترامب، إنه "أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سرقت"، ثم أصبح "محرضا رئيسيا على تمرد خطير" طال مبنى الكابيتول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

شبكة عيون الإخبارية