"المفرج" و"جيوفينكو" يشاركان في تدريبات الهلال تأهُّبًا لملاقاة ضمك

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"الفرج" يبدأ مرحلة التأهيل بعد إجراء عمليته الجراحية

بدأ سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي في مقر النادي، الجمعة، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في مفصل القدم، الاثنين الماضي.

وعاد "الفرج" إلى العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، بعد إجراء عملية جراحية في مفصل القدم بقطر، إثر الإصابة التي تعرض لها في كأس السوبر السعودي أمام النصر، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل لا شيء.

وميدانيًّا أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة مضيفه "ضمك" يوم الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بتدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة، فرض خلالها الجهاز الفني على جزء من الملعب تطبيقات تكتيكية وفنية، قبل أن يختتم المدير الفني رازفان لوشيسـكو المران بمناورة فنية، وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وشارك الثنائي متعب المفرج وسيباستيان جيوفينكو في التدريبات الجماعية.

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