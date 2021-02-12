بهدفين لهدف.. "الباطن" يطيح بــ"الرائد" ويعود من "بريدة" بالنقاط الثلاث

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ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري ولي العهد

نجح فريق الباطن مساء اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية على شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بهدفين لهدف. وسجّل للباطن عقيل بلغيث بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ46، واللاعب يوسف المزيريب في الدقيقة الـ59، قبل أن يعدّل اللاعب أحمد الزين النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة الـ80.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 20، في حين يبقى الرائد على رصيده السابق نفسه البالغ 19 نقطة.

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