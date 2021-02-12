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"موارد الرياض": أكثر من 300 مخالفة لقرارات العمل والإجراءات الاحترازية

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بعد تنفيذ 2600 زيارة ميدانية خلال 5 أيام

ضبطت فِرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 300 مخالفة، وذلك بعد تنفيذها 2600 زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض، ومحافظات المجمعة والدوادمي ووادي الدواسر والسليل.

وتهدف الزيارات الميدانية التي شملت الأنشطة المستهدفة كافة إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظِّمة لسوق العمل، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ضرورة تعاون المواطنين والمواطنات بالإبلاغ عن جميع المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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