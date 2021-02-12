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مجلس وزراء الداخلية العرب يوصي بتعميم طاقة الهوية النموذجية

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مجلس وزراء الداخلية العرب يوصي بتعميم طاقة الهوية النموذجية مجلس وزراء الداخلية العرب يوصي بتعميم طاقة الهوية النموذجية

مصراوي Masrawy

08:21 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

اختتم المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات في الدول العربية.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حضورياً وعبر الدائرة التلفزيونية، وذلك بحضور ومشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

واستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية وطلب من الأمانة العامة تعميمها على بقية الدول للاستفادة منها.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة تعميم الدليل الخاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية على الدول الأعضاء للاستفادة منه، مع العمل على تطويره بصورة مستمرة من خلال المرئيات الجديدة للدول الأعضاء في هذا الشأن.

وأوصى المؤتمر بتعميم التصور الخاص ببطاقة هوية نموذجية، على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه على أن يقوم المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة في ضوء تلك المرئيات بإعادة صياغة التصور وعرضه على المؤتمر المقبل.

وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

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