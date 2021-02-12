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بسبب انفصالها عن زوجها.. ربة منزل تحاول الانتحار في بث مباشر

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بسبب انفصالها عن زوجها.. ربة منزل تحاول الانتحار في بث مباشر بسبب انفصالها عن زوجها.. ربة منزل تحاول الانتحار في بث مباشر

مصراوي Masrawy

08:12 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

أقدمت ربة منزل على الانتحار بتناول عقاقير طبية، وبثت مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء المحاولة، وتم نقلها إلى المستشفى.

رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تتناول كمية من العقاقير الطبية فى محاولة للانتحار.

وبالفحص الاجهزة الأمنية تبين استقبال أحد المستشفيات بالقاهرة لإحدى السيدات مصابة بحالة تسمم؛ إثر تناولها كمية من العقاقير الطبية.

وبسؤالها قررت أنها تناولت كمية الأقراص والأدوية حال تواجدها بالشقة سكنها فى محاولة منها للانتحار؛ لمرورها بضائقة نفسية؛ بسبب انفصالها عن زوجها، ولم تتهم أو تشتبه فى إصابتها جنائيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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