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إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال شابين جراء مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

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إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال شابين جراء مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال شابين جراء مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

مصراوي Masrawy

07:43 م الجمعة 12 فبراير 2021

رام الله - (أ ش أ):

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واستمرت المواجهات في أعقاب قمع قوات الاحتلال لوقفة نظمت، للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد خالد نوفل، الذي ارتقى بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه.

وطالب المحتجون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بطرد المستوطنين من جبل الريسان، الذي أصدر الاحتلال قرارا بالاستيلاء عليه في يوليو 2019 بذريعة "عسكرية" ، مضيفة أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت راس كركر وطاردت عددا من الشبان بهدف اعتقالهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز بين المنازل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين غرب مدينة القدس المحتلة، على حاجز الجيب العسكري، وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، اعتقلوا الشابين ليث بركات، وأحمد بركات، واقتادوهم إلى مركز تحقيق "عطروت".

كما أصيبت أيضا ، مواطنتان برضوض متفرقة عقب اعتداء مستوطنين عليهما، قرب مستوطنة "حومش" المخلاة شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا من مستوطنة" حومش" المخلاة، وهاجموا مواطنتين بالحجارة واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهما برضوض متفرقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد منذر عطية، ومحمد أحمد عطية، وهما من سكان بلدة العيسوية، عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

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