بالفيديو .. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى لأول مرة منذ شهر

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بعد رفع حالة الإغلاق التي فرضتها إسرائيل ضمن قيود كورونا

أدى الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لأول مرة منذ شهر بعد رفع حالة الإغلاق التي فرضتها إسرائيل ضمن قيود كورونا، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، توافد المصلون منذ ساعات الصباح الباكر من مختلف بلدات القدس والداخل على مصليات وباحات الأقصى لأداء صلاة الجمعة، رغم القيود التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية على الحواجز وأبواب الأقصى.

وقدَّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد المصلين في رحاب الأقصى اليوم بنحو 15 ألف شخص، وذلك بعد 42 يومًا من الإغلاق.

وفي غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 70 فلسطينيًّا من سكان الضفة الغربية في القدس لدى محاولتهم الوصول إلى الأقصى.