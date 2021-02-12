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توقف مفاجئ ورد فعل سريع.. انقلاب حافلة ركاب بمنزل كوبري عرابي

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توقف مفاجئ ورد فعل سريع.. انقلاب حافلة ركاب بمنزل كوبري عرابي توقف مفاجئ ورد فعل سريع.. انقلاب حافلة ركاب بمنزل كوبري عرابي

مصراوي Masrawy

07:07 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

شهد كوبري أحمد عرابي حالة من الزحام المروري، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب أتوبيس ركاب.

تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمنزل كوبري أحمد عرابي ووقوع إصابات.

المعاينة الأولية ورواية شهود عيان أفادت بأنه أثناء نزول أتوبيس من منزل الكوبري، فوجئ بتوقف سيارة أمامه، فضغط على المكابح "فرامل" بشدة، ما أى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب الحافلة.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ودفع مدير مرور الجيزة بأوناش الإغاثة لتجنيب الأتوبيس نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات لطبيعتها.

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