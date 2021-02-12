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من العراق إلى فلسطين.. حصاد "كورونا" في 24 ساعة بـ4 دول عربية

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من العراق إلى فلسطين.. حصاد "كورونا" في 24 ساعة بـ4 دول عربية من العراق إلى فلسطين.. حصاد "كورونا" في 24 ساعة بـ4 دول عربية
12 وفاة جديدة في الأردن و1021 إصابة جديدة بفيروس في الكويت

من العراق إلى فلسطين.. حصاد

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 639438 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13157، فيما تم تسجيل 1008 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 604822 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 21459، منهم 259 يرقدون في غرف العناية المركزة.

وفي السياق سجلت الكويت اليوم 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 176052، كما سجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 992 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن "عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10523 حالة".

وأضاف "السند": أن "عدد المسحات التي أُجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11240 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1651287 فحصًا"، موضحًا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 9.1%.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تشافي 642 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 164537.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 343563 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 324711 حالة شفاء بعد تسجيل 641 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4433 حالة.

كما سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات، و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و635 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 56 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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