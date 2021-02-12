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السويد تمدد حظر بيع المشروبات الكحولية للحد من انتشار كورونا

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السويد تمدد حظر بيع المشروبات الكحولية للحد من انتشار كورونا السويد تمدد حظر بيع المشروبات الكحولية للحد من انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

06:36 م الجمعة 12 فبراير 2021

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت السويدية اليوم الجمعة تمديد حظر تقديم الحانات والمطاعم المشروبات الكحولية بعد الساعة الثامنة مساء، إلى يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في إطار جهود الحد من تفشي المستجد.

وأضافت الحكومة أنه سيسمح بدءا من شهر مارس المقبل للحانات بتقديم الكحوليات، على الأقل، حتى العاشرة مساء.

وسيكون هذا الإجراء ساريا مؤقتا حتى أبريل المقبل.

ووفقا لتعليمات الحكومة، فإن سبب استمرار الحظر يرجع إلى ارتفاع أعداد العدوى بفيروس كورونا المستجد، وإلى الخطر المتزايد الذي تمثله السلالات الجديدة من الفيروس.

ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الأحد إجراء جديد، وهو خفض أعداد الركاب في الرحلات الطويلة للقطارات والحافلات.

ولن يُسمح لشركات السفر ببيع أكثر من نصف المقاعد المتاحة في الرحلات التي تزيد عن 150 كيلومترا. وتم إعفاء التذاكر المحجوزة بالفعل من القواعد الجديدة.

وقال وزير البيئة والبنية التحتية، توماس إينروت، إنه من المتوقع أن تستمر الإجراءات من 14 فبراير وحتى 31 مايو، بهدف خفض معدلات السفر والازدحام خلال موسم الرياضات الشتوية وعطلة عيد الفصح.

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مصراوي Masrawy

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