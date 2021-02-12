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الصحة العالمية تكشف عن تقارير تفشي سلالة جديدة من كورونا في الصين

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الصحة العالمية تكشف عن تقارير تفشي سلالة جديدة من كورونا في الصين الصحة العالمية تكشف عن تقارير تفشي سلالة جديدة من كورونا في الصين

مصراوي Masrawy

06:23 م الجمعة 12 فبراير 2021

وكالات:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تلقت تقارير بشأن تفشي سلالة جديدة من وباء كورونا في العاصمة الصينية بكين، وذلك بحسب ما ذكرته قناة الشرق.
وكانت رئيسة برنامج المراقبة الجينية في المملكة المتحدة حذرت من أن سلالة كورونا المتحورة المكتشفة في المملكة المتحدة العام الماضي، قد تجتاح العالم.
وقالت شارون بيكوك، رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا لبي بي سي "لقد اجتاحت النسخة الجديدة البلاد" متوقعة أن تجتاح العالم، بكل الاحتمالات.
وتابعت: "بمجرد أن نتغلب عليها أو تتحول إلى نفسها من كونها خبيثة، مسببة للمرض، عندها يمكننا التوقف عن القلق بشأنها.. لكنني أعتقد، بالنظر إلى المستقبل، أننا سنفعل ذلك لسنوات"، متوقعة أن يستمر ذلك لما بعد 10 سنوات.
وصنفت الطفرة الجديدة، التي تم تحديدها لأول مرة في بريستول في جنوب غرب إنجلترا، من قبل المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروس الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة، على أنها "متغير مثير للقلق".

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مصراوي Masrawy

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