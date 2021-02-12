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أدانت تصريحاته حول اقتحام "الكابيتول" وأكدت أن أقل ما تشعر به هو "الغضب"

فاجأت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الجميع بتصريحات هاجمت بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت نيكي هايلي، في مقابلة صحفية مع "بوليتكيو"، الجمعة، إنها تعتقد بأن ترامب خذل الجميع بأفعاله، مضيفةً: "نحتاج إلى الاعتراف بأنه خذلنا".

وأوضحت "هايلي"، أن ترامب سار في طريق يجب ألا يسلكه، متابعةً: "كان علينا ألا نتبعه وألا نصغي إليه ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث مرة أخرى".

وأشارت إلى أن كلمة غاضبة هي أقل مما تشعر به، وأن خيبة أملها بالرئيس السابق كبيرة، لأنه على الرغم من "الولاء والصداقة بينه وبين مايك بنس، إلا أنه أقدم على فعل ذلك معه، وهذا يشعرني بالاشمئزاز".

وكانت "هايلي"، قالت بعد أيام من أحداث الكونغرس، في خطاب ألقته أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إن ترامب كان مخطئًا بشدة في كلماته أثناء تجمع 6 يناير.

وأضافت ،حينها، أن الأمر لا يتعلق بكلماته وحسب، بل أيضا "بأفعاله منذ يوم الانتخابات، والتي سيحكم عليها التاريخ بقسوة".

"هايلي"، التي يتوقع كثيرون أن تكون بين أبرز المترشحين الجمهوريين لانتخابات 2024 الرئاسية، أعلنت الشهر الماضي، تشكيل لجنة عمل سياسي، وقال مقربون منها، إن الهدف من ذلك هو مساعدة المحافظين في استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في عام 2022.

وتعد التصريحات هي الأقوى التي أصدرتها هايلي حتى الآن ضد الرئيس السابق، في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير؛ حيث تأتي في الوقت الذي يستعد الفريق القانوني لـ"ترامب" للدفاع عن الرئيس السابق، اليوم الجمعة، في ثاني محاكمة له في مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت لصالح عزل الرئيس السابق للمرة الثانية، بعد فترة وجيزة من أعمال الشغب.

وقال المجلس الأمريكي، إن مزاعم ترامب التي لا أساس لها من تزوير واسع النطاق، بعد خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن، متابعاً: "تعليقات ترامب في وقت سابق من ذلك اليوم، حرضت أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول".

وفي السياق، قالت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة لـ"بوليتيكو"، إنها لم تتحدث مع ترامب منذ هجوم الكونغرس.

وأعربت الحاكمة الأمريكية، عن خيبة أملها بالتصريحات التي أدلى بها في تجمع حاشد لأنصاره قبل أعمال الشغب، والتي أدان فيها نائبه مايك بنس.

