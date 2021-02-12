زعيمة المعارضة في بيلاروس تواجه السجن 12 عاما

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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ):

أعلنت المعارضة في بيلاروس، اليوم الجمعة، أن ماريا كاليسينكافا، المعارضة البارزة في البلاد، المسجونة حاليا خارج العاصمة مينسك، قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما على خلفية مجموعة جديدة من التهم.

وقال البيان إن كاليسينكافا ستحاكم بتهمة التآمر للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني، وتأسيس منظمة متطرفة وقيادتها، وقد تصل عقوبتها بسبب هذه التهم إلى 12 عاما في السجن.

وكاليسينكافا 38 عاما، عضو بارز في مجلس تنسيق يسعى إلى انتقال سلمي للسلطة في بيلاروس.

وبعد انضمامها إلى الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة باستقالة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، اختطفتها المخابرات السرية في مينسك في سبتمبر الماضي.

وقال فريق السياسي المعارض فيكتور باباريكو إن الاتهامات لها دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني.

وتم تمديد الحبس الاحتياطي كاليسنيكافا شهرين في كانون ثان/ يناير حتى الثامن مارس.

وعملت كاليسنيكافا لدى باباريكو، الذي خطط في الأصل لخوض الانتخابات ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات التاسع من أغسطس، لكن تم اعتقاله.